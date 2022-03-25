Alkollü araç kullanan İBB çalışanı arabalara çarptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret'te (İSFALT) çalışan bir şoför, kuruma ait kamyon dün akşam saatlerinde Bağcılar'da park halindeki otomobillere çarparak ilerlemeye çalıştı.
Çarpmaların etkisiyle çıkan sesleri duyan vatandaşlar ise hafriyat aracının önünü kesti. Durumu polise bildirdi.
Araçtan da inmek istemeyen şoföre, araçları zarar gören vatandaşlar, 'Anahtarını polise ver' diyerek tepkilerini dile getirirken yapılan incelemede İBB çalışanının alkollü olduğu iddia edildi.İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler İETT can güvenliğini hiçe saydı! İleri derecede arızalı araçları sefere çıkardı