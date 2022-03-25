Alkollü araç kullanan İBB çalışanı arabalara çarptı

Araçtan da inmek istemeyen şoföre, araçları zarar gören vatandaşlar, 'Anahtarını polise ver' diyerek tepkilerini dile getirirken yapılan incelemede İBB çalışanının alkollü olduğu iddia edildi.

İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler

İETT can güvenliğini hiçe saydı! İleri derecede arızalı araçları sefere çıkardı