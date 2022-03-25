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Giriş Tarihi: 25.3.2022 15:42 Son Güncelleme: 25.3.2022 16:13

Alkollü araç kullanan İBB çalışanı arabalara çarptı

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Alkollü araç kullanan İBB çalışanı arabalara çarptı

İBB İSFALT A.Ş’ye ait araç, Bağcılar’da park halindeki arabalara çarptı. Aracının şoförünün alkollü olduğu belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret'te (İSFALT) çalışan bir şoför, kuruma ait kamyon dün akşam saatlerinde Bağcılar'da park halindeki otomobillere çarparak ilerlemeye çalıştı.

Çarpmaların etkisiyle çıkan sesleri duyan vatandaşlar ise hafriyat aracının önünü kesti. Durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler durum tespitinde bulunurken, şoför aracın anahtarını vermemekte direndi.

Araçtan da inmek istemeyen şoföre, araçları zarar gören vatandaşlar, 'Anahtarını polise ver' diyerek tepkilerini dile getirirken yapılan incelemede İBB çalışanının alkollü olduğu iddia edildi.

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Alkollü araç kullanan İBB çalışanı arabalara çarptı
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