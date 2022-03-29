SON DAKİKA: İstanbul’daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Dünya sizden müjde bekliyor

"İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRACAK HER ADIMDA BİZ VARIZ"

Toprağa gömülen her kaynak ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Barışın ve ateşkesin sağlanması iki tarafın da faydasınadır. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerin yönlendirmesi ile barışın temellerini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her adımda biz varız.