SON DAKİKA: İstanbul’daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Dünya sizden müjde bekliyor

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesi sağlamak için sorumluluk aldı. Barış müzakereleri için tarihi masa İstanbul'da Dolmabahçe'de kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi tarafları ziyaret etti, dünyaya seslendi. Erdoğan, Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti, Putin ve Zelenskiy'e çağrı yaptı. Erdoğan, "Artık sonuç alınması gereken bir dönemdeyiz." dedi.
DOLMABAHÇE'DEN DÜNYAYA NET MESAJLAR: BARIŞ İÇİN UMUTLAR YEŞERMİŞTİR
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Süreç barışa dair umutları yeşertmiştir. Her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan yaklaşım sergiledik. Bölgemizde çok fazla acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'de benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık. Sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık, kaçınmayız. Çatışmanın uzaması kimsenin yararına değildir.
"İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRACAK HER ADIMDA BİZ VARIZ"
Toprağa gömülen her kaynak ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Barışın ve ateşkesin sağlanması iki tarafın da faydasınadır. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerin yönlendirmesi ile barışın temellerini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her adımda biz varız.
PUTİN VE ZELENSKİY'E ÇAĞRI: BİZ HAZIRIZ
Liderler zirvesine de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin bir araya gelmeniz bile dünyada umut sebebidir. Barışa giden yoldaki gayretlerinizin hayırlı neticelere dönüşmesini temenni ediyorum. Her biri değerli dostum olan Devlet Başkanlarınıza selamlarımı iletmenizi diliyorum.
Son Dakika: İstanbul'daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Artık barışın zamanı" | Video