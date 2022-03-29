Son Dakika: İstanbul'daki tarihi Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Artık barışın zamanı" | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna müzakere heyetlerinin Dolmabahçe'deki tarihi zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, dünyaya seslendiği konuşmasında barış için umutlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'e seslendi, 'Liderler zirvesine biz ev sahipliği yapmaya hazırız.' dedi. Erdoğan, barış için somut adımların atılması için zamanın geldiğini de vurguladı.