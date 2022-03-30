Son dakika: Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na zor soru! İki büyükelçiden hangisi sattı, kime sattı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde ortak bildiri yayınlayan 6 parti liderlerinden biri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor sorular yöneltmeye devam etti.
"BİR AÇIKLAMA BEKLEDİK, GELMEDİ"
Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na, altılı masa metnini hangi büyükelçiye redakte ettirdiğini tekrar sordu. Soylu, CHP grup toplantısında bir açıklama beklediğini fakat bu cevabın gelmediğini dile getirdi.
"HANGİ BÜYÜKELÇİ SATTI, KİME SATTI?"
Soylu "Sevgili Kılıçdaroğlu; Altılı toplantıdan sonra bir büyükelçini, bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı. Problem 2: Kime sattı? Grup toplantısını bekledik. Cevap gelmedi." ifadeleriyle sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
"BİRAZ SAYGILARI VARSA O MASADAKİ 5 KİŞİ SORSUN"
Soylu, video paylaşımında Kılıçdaroğlu'na sorusunu tekrarladı ve "Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan biraz dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk altılı masadan sonra beraber oluşturduğunuz hepiniz tutanak almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin. Biraz edebin varsa bunu açıkla." dedi.
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru! İki büyükelçiden hangisi sattı, kime sattı? | Video
Soylu ayrıca "Biraz saygıları varsa o masadaki 5 kişi de bizden sonra hangi temsilciye gönderdin ve redakte ettirdin diye sorsunlar. " diye ekledi.