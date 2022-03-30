Son dakika: Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na zor soru! İki büyükelçiden hangisi sattı, kime sattı?

"BİRAZ SAYGILARI VARSA O MASADAKİ 5 KİŞİ SORSUN"

Soylu, video paylaşımında Kılıçdaroğlu'na sorusunu tekrarladı ve "Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan biraz dürüstsen, bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk altılı masadan sonra beraber oluşturduğunuz hepiniz tutanak almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin. Biraz edebin varsa bunu açıkla." dedi.

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Soylu ayrıca "Biraz saygıları varsa o masadaki 5 kişi de bizden sonra hangi temsilciye gönderdin ve redakte ettirdin diye sorsunlar. " diye ekledi.