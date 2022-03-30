Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru! İki büyükelçiden hangisi sattı, kime sattı? | Video
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı masa ile ilgili çok önemli sorular yöneltti. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun altılı masa metnini bir büyükelçiye redakte ettirdiğini tekrar yineledi ve CHP'nin grup toplantısında beklediği açıklamanın gelmediğini söyledi. Soylu "Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2: Kime sattı?" diye sordu.