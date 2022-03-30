Video Haber Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru! İki büyükelçiden hangisi sattı, kime sattı? | Video
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru! İki büyükelçiden hangisi sattı, kime sattı? | Video

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru! İki büyükelçiden hangisi sattı, kime sattı? | Video

30.03.2022 | 09:12

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı masa ile ilgili çok önemli sorular yöneltti. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun altılı masa metnini bir büyükelçiye redakte ettirdiğini tekrar yineledi ve CHP'nin grup toplantısında beklediği açıklamanın gelmediğini söyledi. Soylu "Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2: Kime sattı?" diye sordu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı masa ile ilgili çok önemli sorular yöneltti. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun altılı masa metnini bir büyükelçiye redakte ettirdiğini tekrar yineledi ve CHP'nin grup toplantısında beklediği açıklamanın gelmediğini söyledi. Soylu "Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2: Kime sattı?" diye sordu.

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