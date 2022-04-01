Başkan Erdoğan açıkladı! Zelenskiy-Putin görüşmesi İstanbul’da mı yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı.

Başkan Erdoğan açıkladı! "İstanbul'da liderler zirvesi olabilir!" | Video

Başkan Erdoğan'ın görüşmesinden satır başları:

Dün Zelenskiy ile görüşmemiz oldu, bugün de Putin'le görüşmemiz olacak. Her ikili liderle yapılacak görüşmelerde, bir altyapıda mutabakat olacak. Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bir görüşmenin ve buna ev sahipliği yapacağımızı ifade ettik. Zelenskiy'nin buna olumlu bir yanıtı oldu. Putin'in de daha önce olumlu bir yanıtı olmuştu.

İstabul'da bir liderler zirvesi olabilir. Biz de Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyacağız.

MAYIN KONUSU

Şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız.