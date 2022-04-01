Başkan Erdoğan açıkladı! "İstanbul'da liderler zirvesi olabilir!" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Gazetecilerin Putin-Zelenskiy görüşmesi sorusuna Başkan Erdoğan: "İstabul'da bir liderler zirvesi olabilir. Biz de Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyacağız." ifadeleriyle yanıt verdi.