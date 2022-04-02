SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyat mesajı: Milletin aşına göz diken vicdansızlara acımayacağız

Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan Malatya çevre yolunun birinci etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı. Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarımızın her karşısında yeni ve büyük yatırımlar için gereken altyapıyı kurduk. Tüm Türkiye'ye bir müjde olarak veriyoruz. Yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik." dedi. Erdoğan, küresel enflasyon artışından Türkiye'nin de etkilendiğini, buna bir de fahiş fiyat uygulayan fırsatçıların eklendiğini ifade etti. Erdoğan, "Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." diye konuştu.

"1.ETABI 400 MİLYON TL'YE YAPILDI"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarımızın her karşısında yeni ve büyük yatırımlar için gereken altyapıyı kurduk. Tüm Türkiye'ye bir müjde olarak veriyoruz. Yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik.

Bugün burada Selçuklu'nun Osmanlı'nın yadigarı Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz.

Malatya büyüdükçe, geliştikçe, araç sayısı çoğaldıkça, merkezle bağlantılı istikametlerdeki trafik yoğunluğu da artmıştır. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu projesi ile bu güzergâhtaki trafiği rahatlatıyor, şehrin hayat kalitesini yükseltiyoruz.

Bağlantı yoluyla birlikte 53,5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp Pütürge Kavşağına kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı, 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak vakitten yılda 89 milyon lira akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, ayrıca karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız.

Yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık harcamayla tamamlanmıştır. Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağına inanıyorum. Çevre yolumuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

"OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN BAŞARDIK"

Pek çok olumsuzluğa rağmen başardık. Bölgemizin farklı bölgelerinde işgaller, iç çatışmalar yaşanıyor. Türkiye'yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, terör örgütlerini üzerimize salmaktan nice karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Bu oyunların hepsi bozularak bu günlere geldik. Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Döviz kuru hareketleri, faiz kuru tartışmalarının, enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır.

"MİLLETİN AŞINA GÖZ DİKEN VİCDANSIZLARA ACIMAYACAĞIZ"

Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum. Rabbimiz bize insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Daha çok çalışacağız, birbirimize daha çok güveneceğiz, 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız. Malatya'nın 2023'te çok daha güçlü şekilde bize yoldaş olacağına yürekten inanıyorum.