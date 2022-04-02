Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Malatya çevre yolu birinci etap açılışına özel açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Malatya çevre yolu birinci etap açılışına özel açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Malatya çevre yolu birinci etap açılışına özel açıklamalar | Video

02.04.2022 | 17:11

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Türkiye için önemli projelerden biri olan Malatya çevre yolunun birinci etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan, törende fahiş fiyat, döviz kuru ve enflasyon konularına dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." dedi.

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