Haberler Gündem Haberleri Macaristan’da seçimlere "Orban" damga vurdu! 6’lı muhalefete karşı büyük zafer: Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı
Giriş Tarihi: 4.4.2022 18:00 Son Güncelleme: 4.4.2022 18:21

Macaristan’da seçimlere "Orban" damga vurdu! 6’lı muhalefete karşı büyük zafer: Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı

Macaristan’da seçimlere Orban damga vurdu! 6’lı muhalefete karşı büyük zafer: Soros’un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı

Macaristan’da sandıklar açıldı, oyların yüzde 55’ini iktidardaki Fidesz partisi kazandı. 6 muhalefet partisine karşı yarışan Başbakan Viktor Orban, zafer konuşmasında Batı’yı hedef aldı. Viktor Orban, “Büyük uluslararası güç merkezleri ve örgütler bize karşı harekete geçti. Bu yüzden onlara da bir mesaj göndermeliyiz. Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros’un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu.” ifadelerini kullandı.

Macaristan'da 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği seçimleri yeniden hükümetteki Fidesz partisi kazandı. Başbakan Viktor Orban, zafer konuşmasında Batı'ya sert mesajlar gönderdi.

"SOROS'UN GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ YATIRIMI OLDU"

Orban, "Büyük uluslararası güç merkezleri ve örgütler bize karşı harekete geçti. Bu yüzden onlara da bir mesaj göndermeliyiz. Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu." ifadelerini kullandı.

Macar siyasetçi Viktor Orban, 2010 yılından beri Macaristan Başbakanı olarak görev yapıyor. Üst üste 4'üncü kez seçimlerden zaferle ayrılan Orban, Hristiyan Demokrat Halk Partisi ile ittifak yaptı. Orban bu ittifakı ile 6 muhalif partinin kurduğu koalisyona karşı galip geldi.

"TÜRKİYE'DEKİ MUHALİFLER BURADAN MÜJDE BEKLİYORDU"

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber'de Macaristan'daki seçim sonuçlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Nebi Miş, "Macaristan'daki seçimler uzun zamandır Batı tarafından takip ediliyordu. Belki de dünyada Macaristan seçimlerini en yakından izleyen muhalefet de Türkiye'deki muhalefettir. Benzerlikleri de var. Türkiye'deki muhalifler buradan bir müjde bekliyordu." ifadelerini kullandı.

Macaristan'da seçimlere "Orban" damga vurdu! 6'lı muhalefete karşı büyük zafer | Video

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Macaristan’da seçimlere "Orban" damga vurdu! 6’lı muhalefete karşı büyük zafer: Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı
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