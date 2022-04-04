Macaristan’da seçimlere "Orban" damga vurdu! 6’lı muhalefete karşı büyük zafer: Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı

"SOROS'UN GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ YATIRIMI OLDU"

Orban, "Büyük uluslararası güç merkezleri ve örgütler bize karşı harekete geçti. Bu yüzden onlara da bir mesaj göndermeliyiz. Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu." ifadelerini kullandı.