Macaristan’da seçimlere “Orban” damga vurdu! 6’lı muhalefete karşı büyük zafer | Video

Macaristan’da sandıklar açıldı, oyların yüzde 55’ini iktidardaki Fidesz partisi kazandı. 6 muhalefet partisine karşı yarışan Başbakan Viktor Orban, zafer konuşmasında Batı’yı hedef aldı. Viktor Orban, “Büyük uluslararası güç merkezleri ve örgütler bize karşı harekete geçti. Bu yüzden onlara da bir mesaj göndermeliyiz. Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros’un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu.” ifadelerini kullandı.