Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış...
Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:07 Son Güncelleme: 5.4.2022 14:17

İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış...

İçişleri Bakanlığı’ndan İBB’nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış...

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personel alım süreci ile ilgili bir açıklama yaptı. Daha önce SABAH'ın yazı dizisi şeklinde duyurduğu haberleri doğrulayan İçişleri Bakanlığı, İBB'nin, terörle iltisaklı kişiler ve suç kaydı olan kişileri güvenlik taraması yapmadan işe aldığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır. " dedi.

İçişleri Bakanlığı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır. İstihdam edilen kişiler arasında Emniyet birimlerimizce "suç veya istihbarat kaydı" bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur. Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır.
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İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış...
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