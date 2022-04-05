Thodex dosyasında mahkemeden ilk karar

Savcılığın 61 şüpheli yönünden ise delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdiği öğrenilirken, bu şüphelilerin şirketin ücretli çalışanı olduğu belirtildi.

İŞTE BÜYÜK VURGUNUN MİKTARI

İddianamede önemli bir detay daha yer aldı. O da vurgunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Thodex yatırımcısı ve şikayetçi olan 2 bin 27 mağdur iddianamede yer alırken, 257 milyon lira kayıplarının olduğu dile getirildi. Vurgunun miktarı da oldukça büyüktü. Thodex platformundaki vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kaydedildi.