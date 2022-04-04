Son dakika: Thodex kripto para vurgunu ’Geliyorum’ demiş! İddianamede şoke eden detay

Son dakika haberine göre Thodex vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Şirket sermayesinin 400 bin lira olduğu, şirket kurucusunun Faruk Fatih Özer olduğunun tespit edildiği, sisteme girişin bir referans kodu oluşturup arkadaşların da davet edilebileceği aktarılan iddianamede, "Sizin referansınızla gelen her arkadaşınızın üzerinden anında komisyon geliri kazanın. Ne kadar çok kişi davet ederseniz, kazancınız o kadar fazla olacaktır" şeklinde motivasyon sağlandığı da aktarıldı.
HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAMIŞLAR
Bitcoin ATM ile Bitcoin ve Altcoinleri nakit paraya veya nakit parayı Bitcoin ve altcoinlere çevirebileceği anlatılan internet sitesinde işlemlerin basit ve güvenilir olduğu ancak iddianamede işlerin tam tersi gittiği vurgulandı.
"THODEX SORUMLU TUTULAMAZ" AÇIKLAMASI
Platformun amacının internet sitesinde "Thodex, kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için azami özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda saklanır.
Ancak Thodex'in tüm bu çabalarına rağmen oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı Thodex sorumlu tutulmaz. Kullanıcı bu riski üzerine almış ve bu durumda meydana gelecek olan zararlardan ötürü Thodex'ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır" ibarelerinin bulunduğu kaydedildi.
ÇALINMA VE HACK İŞLEMLERİNİN İPUCUNU VERMİŞLER
Yatırım güvenliği de sunan platformun kripto varlıkları, şirketlere ait (sıcak ve soğuk) cüzdanlarda tuttukları, bu sayede hem kripto varlıkların güvenliğini hem de kripto likiditesini sağladıkları, kripto varlık cüzdanları temelde bir veri olup, çalınma ya da hack işlemlerinin olabildiğinin gözler önüne sergilendiği belirtildi.
FATİH FARUK ÖZER EN YAKINLARINI DA DOLANDIRMIŞ!
THODEX kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini aktardı.
Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yüzde 50'sini, belki de tamamını devredeceğini söylediğini anlattı. Faruk Fatih Özer'in koruması ile şoförü Mehmet Ç.'nin bile Özer tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.
"BORÇLARIM VAR, BİRE ÜÇ ORANINDA KAZANIRSIN"
Özer'in korumasına, "Borçların var. Kripto para yükseliyor, bire üç oranında kazanırsın" dediği belirlendi. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden koruma Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.
Öte yandan ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para vurguna ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması da çizildi.
HEPSİNE GÖREV VERMİŞ
Şüphelilerin örgüt içerisindeki konumlarını tek tek belirleyen savcılık, firari Faruk Fatih Özer için Thodex isimli firma adı altında dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla çıkar amaçlı suç örgütünü kurduğunu belirtti. Özer'in bu örgütün lideri ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye konumunda olan kişileri belirleyerek örgütün amacı doğrultusunda bu kişilere görev verdiği ve aralarında iş bölümü yaptığını vurguladı.
AKLA GELECEK HER TÜRLÜ USÜLSÜZLÜĞÜ YAPMIŞ
Dahası vermiş olduğu talimatlara örgüt yönetici ve üyelerinin sürekli müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri sistemde tutmak adına mevcut müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm işlemler üzerinden komisyon ve kazanç sağlayacakları şeklinde vaatte bulunduğu belirlendi. Daha fazla müşteri kazanmak amacıyla hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti.Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı!