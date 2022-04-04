Son dakika: Thodex kripto para vurgunu ’Geliyorum’ demiş! İddianamede şoke eden detay

Son dakika haberine göre Thodex vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Şirket sermayesinin 400 bin lira olduğu, şirket kurucusunun Faruk Fatih Özer olduğunun tespit edildiği, sisteme girişin bir referans kodu oluşturup arkadaşların da davet edilebileceği aktarılan iddianamede, "Sizin referansınızla gelen her arkadaşınızın üzerinden anında komisyon geliri kazanın. Ne kadar çok kişi davet ederseniz, kazancınız o kadar fazla olacaktır" şeklinde motivasyon sağlandığı da aktarıldı.