Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 07:17

Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış!

Thodex dolandırıcılığında son dakika! THODEX markası altında kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda değil. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini aktardı. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yarısını belki de tamamını vereceğini söyledi! İşte Thodex vurgununda son dakika haberleri...

ARZU KAYA
Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış!

Faruk Fatih Özer'in Thodex vurgununda son dakika haberi: THODEX kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini aktardı.

Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış!

SON DAKİKA | KORUMASI VE ŞOFÖRÜNÜ DE DOLANDIRMIŞ!

Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yüzde 50'sini, belki de tamamını devredeceğini söylediğini anlattı. Faruk Fatih Özer'in koruması ile şoförü Mehmet Ç.'nin bile Özer tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış!

Özer'in korumasına, "Borçların var. Kripto para yükseliyor, bire üç oranında kazanırsın" dediği belirlendi. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden koruma Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.

Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış!

Öte yandan ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para vurguna ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması da çizildi.

HEPSİNE GÖREV VERMİŞ

Şüphelilerin örgüt içerisindeki konumlarını tek tek belirleyen savcılık, firari Faruk Fatih Özer için Thodex isimli firma adı altında dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla çıkar amaçlı suç örgütünü kurduğunu belirtti. Özer'in bu örgütün lideri ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye konumunda olan kişileri belirleyerek örgütün amacı doğrultusunda bu kişilere görev verdiği ve aralarında iş bölümü yaptığını vurguladı.

Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış!

AKLA GELECEK HER TÜRLÜ USÜLSÜZLÜĞÜ YAPMIŞ

Dahası vermiş olduğu talimatlara örgüt yönetici ve üyelerinin sürekli müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri sistemde tutmak adına mevcut müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm işlemler üzerinden komisyon ve kazanç sağlayacakları şeklinde vaatte bulunduğu belirlendi. Daha fazla müşteri kazanmak amacıyla hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti.

SON DAKİKA