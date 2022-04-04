Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış!

Öte yandan ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para vurguna ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması da çizildi.

HEPSİNE GÖREV VERMİŞ

Şüphelilerin örgüt içerisindeki konumlarını tek tek belirleyen savcılık, firari Faruk Fatih Özer için Thodex isimli firma adı altında dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla çıkar amaçlı suç örgütünü kurduğunu belirtti. Özer'in bu örgütün lideri ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye konumunda olan kişileri belirleyerek örgütün amacı doğrultusunda bu kişilere görev verdiği ve aralarında iş bölümü yaptığını vurguladı.