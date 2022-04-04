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Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:17
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
07:17
Son dakika | Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış!
Thodex dolandırıcılığında son dakika! THODEX markası altında kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda değil. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini aktardı. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yarısını belki de tamamını vereceğini söyledi! İşte Thodex vurgununda son dakika haberleri...