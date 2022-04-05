Ücretsiz aktarmaların yerini ücretli aktarma alınca ulaşımda en pahalı kent Ankara oldu

Başkent'te Sincan'dan Kızılay'a direkt ulaşım sağlayan 512 no'lu otobüs hattının iptal edilerek metro aktarmalı hale getirilmesi, vatandaşları mağdur etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla; Sincan'dan Kızılay'a gitmek isteyen yolcular artık metro aktarması yapmak zorunda olduğu gibi metroya da aktarma ücreti ödemesi gerekiyor.

Metro ringine dönen 511 ve 512 numaralı ÖHO'lara Sincan'dan, 532 numaralı hatta Elvankent'ten, 541 numaralı hatta Eryaman'dan binen yolcular artık ancak Ümitköy Metro İstasyonu'na kadar gidebilecek. 530 numaralı hatta Etimesgut'tan binenler ise Kızılay yerine Koru Metro İstasyonuna kadar ilerleyebilecek.

SABAH'ın Sincan ilçesinde bir otobüs durağında görüştüğü Sincanlı muhtarlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kızılay'a direkt ulaşım imkanlarını ellerinden alınması kararından geri dönmesini istedi. Sincanlı muhtarların açıklamaları şöyle:

"ZENGİN KESİMLERDE NEDEN AKTARMA YOK?"

Sincan Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Salim Ayaz: "Sincan'dan Kızılay'a kadar direkt hatlarımız vardı, gidiyorduk. Bunları EGO kaldırdı. Kaldırıldığı için vatandaş iki aktarma yapmak zorunda kalıyor. Bu hem zaman kaybı hem maddi kayıp oluyor. Hem 6.5 TL hem de aktarma 2.5 TL ile birlikte bir gidiş 9 TL oluyor. Eskiden aktarmalar ücretsizdi şimdi Ankara genelinde aktarmalar ücretli olunca Türkiyenin en pahalı ulaşımı Ankara oldu. Bir de şehir hastanesine gitmek isteyen olsa 3 vasıta değiştiriyor. Hastane için direkt hat talebinde bulunduk ret cevabı aldık. Bir şehir hastanesine gitmek için Sincan'dan 3 ayrı arabaya binilir mi? Sincan'da yaşayan insanlar orta düzey ve daha alt düzeyde geliri olan insanlar. Zengin kesimlerde neden aktarma yok? Ayırımcılık yapılıyor. Biz direkt merkeze gitmek istiyoruz. Şehir hastanesine direkt otobüs istiyoruz. Sabah ve akşam olsa da olur. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli. Sayın Mansur Yavaş keşke bizleri çağırsa ve sıkıntıları anlatsak. Dilekçelerimize sürekli ret geliyor. Zengin kesimlerde insanlar direkt merkeze giderken, biz neden gidemiyoruz?

"6.5 TL'YE GİDİLİRKEN BİZ NEDEN 9 TL'YE GİDİYORUZ?"

Andiçen Mahallesi Muhtarı Yasin Gülmez: Defalarca dilekçe verip yetkililere ulaşamadığımız gibi Sayın Mansur Yavaş'a da ulaşamıyoruz. Mansur bey seçimden buyana 3 yıldır Sincan merkeze hiç gelmedi. Bizim de irtibata geçebileceğimiz hiç kimse yok ve bir kopukluğumuz var. Dünyanın hiçbir yerinde toplu taşımalar kar etmez ama bunu vatandaşına yüklemez. Büyükşehir belediyesinin en az 2 bakanlık kadar bütçesi var. Biz tüm muhtarlar toplandık ve bölge müdürlüğüne gittik, sadece 'Otobüsümüz yok' deniliyor. Sadece Sincan'a mı otobüs yok. Sincan'dan bazı otobüslerin çekilip başka yerlere verildiğini de duyduk ve biliyoruz. Sabahları insanlar çok kalabalık şekilde otobüse biniyor ve sürekli bir tartışma oluyor. Bu şikayetler bize her gün geliyor. Diğer vatandaşlar 6.5 TL ye giderken biz neden 9 TL'ye gidiyoruz? Ankara Büyükşehir Belediyesi bu problemi ve çileyi biran önce çözmek zorunda.. Bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz. Vatandaşlar burada çok haklı, biz de Büyükşehir ile irtibata geçemiyoruz maalesef. Muhtarlar arasında bir WhatsApp grubu var ama o da çalışmıyor. Geri dönen yok. 3 tane yağmur mazgalını mahalleme yaptıramadım.

"SİNCAN'DA OTURAN İNSANLAR ZATEN DAR KESİMLİ, BU DA CEPLERİNE DOKUNUYOR"

Seçuklu Mahallesi Muhtarı Yusuf Uçar: Vatandaş hem aktarma var hem de otobüsler dolu gelmesinden şikayet ediyor.. Vatandaşlar adeta otobüse üst üste biniyor, bazen de binemiyoruz. Benim mahallem biraz Sincan'ın çıkışında olduğu için dolu geliyor. Sincan'da oturan insanlar zaten dar kesimli, bu da ceplerine dokunuyor. Aktarma gelmeden merkeze 45 dakikada giderken şu anda bir buçuk saati geçiyor. Buradan binecek, Ümitköy'e gidecek tekrar binecek ve gidecek. Zamana ve paraya yazık..

"VATANDAŞLAR 'SİZE VE MANSUR YAVAŞ'A OY VERMESEYDİM KEŞKE' DİYOR"

Osmanlı Mahallesi Muhtarı Necla Akdeniz: Bizler muhtar olarak çok eziliyoruz. Mahallemin durumu çok zor durumda.. Telefonum susmuyor, vatandaş haklı olarak 'Sana oy verdik gereğini yap' diyor. Biz daha önce dilekçelerimizi verdik. OSTİM'e direkt hat olsun veya Fatih mahallesinden aktarma olsun diye ama başvuruda bulunduk. Elimizdekiler de gitti, Kızılay'a direkt kalktı. 'Her gün hastaneye gidiyorum. Eşim hasta. Çok fazla yol param gidiyor' diyor. Orada akşama kadar kalıyor. Vatandaşlar 'Yemesi içmesi yol ile perişanım' diyor. Örneğin şehir hastanesine sabah 3 akşam 3 direkt hat olabilir. Vatandaşlar çok sıkıntılı. Sincan gerçekten çok dar gelirli bir ilçe.. Bu eziyet niye? Vatandaşlar 'size ve Mansur Yavaş'a oy vermeseydim keşke' diyor.

"AKTARMADAN SONRA DİLEKÇE DE VERDİK, 153'Ü ARADIK AMA BİR SONUÇ ALAMADIK"

Malazgirt Mahallesi Muhtarı Fadime Gül: Biz ilk seçildiğinde Mansur beye 'hayırlı olsun'a gitsek de görüşemedik. Randevu talebinde bulunduk 3 yıl geçti geri dönüş olmadı. Sincan merkeze seçildikten sonra da hiç gelmedi. Aktarmadan sonra dilekçe de verdik, 153'ü aradık ama bir sonuç alamadık. Benim mahallemin 40 bin nüfusu var vatandaşımız perişan ve dar gelirli kişiler neden fazla ücret versinler. Eskiden aktarma ücretsizdi. Muhtarız diye her gün vatandaşlardan defalarca şikayet geliyor; 'Aktarmalı gidiyoruz hem zamandan, hem maddi yıpranıyoruz' diyorlar. Neden Sincan? Bizlere daha kolaylık göstermeleri lazım.. Maddi sıkıntı çeken vatandaşımız çok. Vatandaşlarımızın çoğunluğu ailelerde tek kişi çalışıyor. Mansur bey bizi duysun, destek çıksın dua alır ama böyle giderse büyük üzüntü yaşayacağız. Ulaşım en büyük sıkıntı işe gidersin hastaneye gidersin nereye gidersen git ulaşımla herkesin arabası yok. 509 hattımızı ve metroya ring istiyoruz. OSTİM'de çalışanımız çok, aktarmaysa buraya aktarma olmalı.

"VATANDAŞLAR ŞEHİR HASTANESİNE GİDEMİYOR"

Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Gülay Öğüt: Sorunumuz ortak direkt hat kalktı, Sincan perişan oldu. Ulaşım sorunu Sincan'ın kaderi olsun istemiyoruz maalesef bu karar sonunda kaderimiz gibi oldu ama vatandaşımızı bu durum çok üzüyor. Defalarca insanlar ve biz 153'ü arayarak şikayet ettik. Hiçbir şekilde olumlu dönüş olmadı. Sincan bu durumu kaldırmaz, kaldıramaz burada 600 bin küsur nüfuslu bir yerde vatandaşın ilk şikayet ettiği yer muhtarlık. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Fatih metrosuna aktarma oraya olmalı Kızılay a direkt gidilmeli. Vatandaşlar şehir hastanesine gidemiyor. Mansur bey bu konuya duyarsız kalmamalı bizi çağırsın konuşalım. Daha Mansur bey ile görüşme fırsatımız olmadı Sincan'ı ziyaret etmedi hiç tanışmadım. Biz vatandaşı temsil ediyoruz burada gayet insani bir şey istiyoruz vatandaş size oy verdik muhtarım bunu çözün diyor ama biz de bir yerde yetkimiz kısıtlı

"KALDIRILAN DİREKT HATLARI YENİDEN İSTİYORUZ"

Vatandaş Ferhat Doğan: Aktarmalar bedavaydı şimdi paralı 3 kez araca bineni düşünün. 30 yıldır Sincan'da yaşıyorum Sincan-Kızılay hattı kapatıldı kapatılma nedeni ise raylı hatların iş yapamadığı iddiası. Bu yapılan uygulama yanlıştır. Bu hattımızda hastaneye giden var, engelliler ve yaşlılarımız var. Mağdur oluyoruz biran önce bu durumun çözülmesi lazım. Önceden 45-50 dakikada gittiğimiz yere şimdi bir buçuk saatten önce gidemiyoruz. Bilet ücretleri arttı, aktarma ücreti geldi daha fazla ücret ödüyoruz. Kış şartları, yaz şartları durakta beklemek bile insanlara zulüm oldu. Kaldırılan direkt hatları hem kendi şahsım adına hem de buradaki vatandaşlar adına istiyoruz halka hizmet hakka hizmet ise gereğini yapınız.