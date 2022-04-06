SON DAKİKA: İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam! İşte otobüs, minibüs, dolmuş, okul servisi ve taksi fiyatları...

ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM!

İBB Genel Sekreter Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İBB yönetiminin toplu taşımada zam talebi bir kez daha ele alındı. Daha önce İBB yönetiminin 2 kere tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yüzde 50, servis taşımacılığında yüzde 40 olan zam talebi servislerde ve tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 40 zam yapıldı.