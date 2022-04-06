SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam! İşte zamlı yeni ücretler... | Video

Son dakika haberi: Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi. Taksilerde kısa mesafe 28 TL olurken, okul servislerinde 0-1 KM arası aylık 554 TL oldu. Mavi Kart abonmanlık fiyatı ise 602 TL'ye yükseldi. Öğrenci kartı ise 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları...