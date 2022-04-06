Thodex mağdurları devlete yalvardı! “Yeni tosuncuk olayı olmasın”

Thodex kripto para vurgununa ilişkin mağdurlardan Ahmet K. thodex.com'da bulunan üyeliğinin 20 Nisan 2021 günü 6 saatlik bakım yapılacak diye kullanıma kapatıldığını, bakım bittiğinde herhangi bir açıklama yapılmadığını, daha sonra 4-5 gün kapalı kalacağını ve şirket yöneticisi Faruk Fatih Özer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti. Şirketin bulunduğu adrese gittiğinde ise kimseye rastlamadığını, şirketin kapalı olduğunu ve kişisel zararının 40 bin lira olduğunu kaydeden Ahmet K. şikayetçi oldu. Bir diğer müşteki Okan M. ise yaklaşık 4 bin lira dolandırıldığını yetkililerden yardım beklediğini savcılığa bildirdi.