Faslı Yunus bebeğin ailesi AHaber’e konuştu: Rüyalarımız tek gecede gerçek oldu

Hollanda'nın Utrecht kentinde yaşayan Faslı Rahou ailesinin henüz iki aylık olan bebekleri Yunus (Younes), vücudunda çok nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Solunum cihazına bağlanan Yunus'u tedavi eden hastane, bebeği yaşam destek ünitesinden ayırmak istedi. Bunun üzerine anne Zineb Rahou (32), sosyal medya hesabından tüm dünyaya 'Bebeğimi kurtarın' diye çağrı yaptı.

Rahou'nun bebeğinin tedavisi için özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım beklediğine dair videosu A Haber'de de yayınlanınca Faslı anneye müjdeli haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi ve özel olarak Türkiye'ye getirilerek tedaviye başlandı.

SON DAKİKA: Hollanda'dan getirilen Yunus bebeğin ailesinden canlı yayında açıklama "Oğluma Başkan Erdoğan'ı anlatacağım"

Faslı Yunus bebeğin ailesi Zeynep Rahou ve Yusuf Rahou Ahaber'e konuştu:

"DURUMLARIMIZ ŞU ANDA ÇOK İYİ"

Anne Zeynep Rahou, "İlk önce Türkiye'ye bizi getirdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, durumlarımız şu an daha iyi. Uçaktan indikten sonra her şey planlandı ve mükemmel bir şekilde işletildi. Uçaktayken yemek verdiler, ilgilendiler. Bebeğim sakinleşti. Çok mutluydum. Dua ettim." dedi.