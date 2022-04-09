Video Türkiye SON DAKİKA: Hollanda'dan getirilen Yunus bebeğin ailesinden canlı yayında açıklama "Oğluma Başkan Erdoğan'ı anlatacağım"
SON DAKİKA: Hollanda'dan getirilen Yunus bebeğin ailesinden canlı yayında açıklama

SON DAKİKA: Hollanda'dan getirilen Yunus bebeğin ailesinden canlı yayında açıklama "Oğluma Başkan Erdoğan'ı anlatacağım"

09.04.2022 | 13:14

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Türkiye'ye getirilen Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou ve Yusuf Rahou A Haber canlı yayınında Hollanda'da yaşadıklarını ve Yunus bebeğin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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