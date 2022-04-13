’İsrafı bitireceğim’ dedi, İBB’yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL

İBB, kendisine ait onlarca lüks tesis varken, konuklarını Çırağan Palace gibi otellerde ağırladı. Denetim raporuna göre sadece 1 yemek için 603 bin lira fatura ödendi.

İBB'nin kendine ait onca lüks tesisi varken, İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün, 29 Kasım 2021'de Çırağan Palace Kempinski Otel'de yenilen yemeğe 603 bin 316 TL ödediği belirlendi. Faturada, yemekle ilgili bilgi kısmında, "Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi akşam yemeği bedeli" olduğu ifade ediliyor.