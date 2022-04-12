’Her şey çok güzel olacak’ dedi borcu ikiye katladı! İşte İBB’nin iflas raporu

İşte denetim raporuna giren çarpıcı tespitler:

*Belediyenin 31 Aralık 2019 itibarıyla 30 milyar 858 milyon 845 bin 728 TL olan borcu, 31 Aralık 2020'de 43 milyara 402 milyona, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla da 57 milyar 602 milyon 11 bin 466 TL'ye yükseldi.

YASAL SINIRLAR AŞILDI

*İBB'nin 2021 için kanunla belirlenen borç stokunun üst limiti 32 milyar 354 milyon 281 bin 394 TL olması gerektiği halde mevcut borç stok tutarı yasal sınırları aştı.