6’lı masa dağılıyor mu? Karamollaoğlu’ndan 3. ittifak açıklaması

Doç. Dr. Nebi Miş

MUHALEFETTE REKABET YENİ BAŞLIYOR

Karamollaoğlu'nun bu açıklaması öyle ya da böyle yapılacaktı. Bu tartışma muhalefet içerisinde alttan alta zaten yapılıyordu. Ancak ittifakın bozulmaması adına bugüne dek sümen altı edildi. Seçim kanunu değişlikliği ile birlikte ise bu tartışma ortaya çıktı. Muhalefette rekabet ve arayış şimdi başlıyor.

6'lı bir masa var. Bu masada oy oranı yüzde 1'in altında kalan partiler var. Bu masada yeni seçim yasasına göre yüzde 7'yi geçen 2 parti var. İYİ Parti ile CHP. Masanın etrafındaki diğer 4 parti barajı geçemese dahi geldikleri gelenek ve partilerden dolayı kendilerinin iddialı olduğunu söylüyor. Saadet Partisi milli görüş geleneğinden geldiğini söylüyor. DEVA ve Gelecek ise AK Parti'den ayrıldığını belirtiyor. Bu partiler kendi başlarına seçime girse milletvekili çıkaramayacaklar. Ancak kontenjan milletvekilliği ile, CHP'nin ya da İYİ Parti'nin listelerinden aday olabilirler.