Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun altlı ittifak için kullandığı "Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Üçüncü ittifak kurulabilir." sözleri, yuvarlak masa dağılacak mı sorularını akıllara getirdi.
6'lı masa dağılıyor mu? Karamollaoğlu'ndan 3. ittifak açıklaması
Konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı.
Doç. Dr. Nebi Miş
MUHALEFETTE REKABET YENİ BAŞLIYOR
Karamollaoğlu'nun bu açıklaması öyle ya da böyle yapılacaktı. Bu tartışma muhalefet içerisinde alttan alta zaten yapılıyordu. Ancak ittifakın bozulmaması adına bugüne dek sümen altı edildi. Seçim kanunu değişlikliği ile birlikte ise bu tartışma ortaya çıktı. Muhalefette rekabet ve arayış şimdi başlıyor.
6'lı bir masa var. Bu masada oy oranı yüzde 1'in altında kalan partiler var. Bu masada yeni seçim yasasına göre yüzde 7'yi geçen 2 parti var. İYİ Parti ile CHP. Masanın etrafındaki diğer 4 parti barajı geçemese dahi geldikleri gelenek ve partilerden dolayı kendilerinin iddialı olduğunu söylüyor. Saadet Partisi milli görüş geleneğinden geldiğini söylüyor. DEVA ve Gelecek ise AK Parti'den ayrıldığını belirtiyor. Bu partiler kendi başlarına seçime girse milletvekili çıkaramayacaklar. Ancak kontenjan milletvekilliği ile, CHP'nin ya da İYİ Parti'nin listelerinden aday olabilirler.
BU İŞTEN SONUÇ ÇIKMAZ
Örneğin Davutoğlu, CHP'nin Konya bölgesinden 1. Sıra milletvekili Aday olduğunu düşünelim. Bu tür bir kontenjan üzerinden aday gösterilmesi, seçmene, partisinin tabanına anlatılabilecek bir durum değil. Bu yeni gerçeklikte, 6 parti var masada, şu an için 2 parti barajı geçiyor. Diğer partiler ise CHP'nin ya da İYİ Parti'nin adayı olarak seçime gireriz derlerse bu işten sonuç çıkmaz.
SAADET, GELECEK VE DEVA İTTİFAKI
Bundan sonraki süreçte, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ittifak arayışları ya da İYİ Parti'yi ikna ederek yeni bir ittifak süreci gündeme gelecek.
İYİ Parti şöyle düşünebilir, Türkiye siyasetine yeni kurulan partileri yanına alarak ben CHP'nin üzerine çıkarak 2. Parti olurum düşüncesiyle 3. İttifakı kurabilir.
Okan Müderrisoğlu
6LI MASANIN İÇİNİN BOŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Seçim yasası düzenlemesi ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. 6'lı masanın dışardan ne kadar gizemli gözükse de içi doldurulamamış bir iddia olduğu ortaya çıktı. Parlamentoya girme telaşının bazı partileri meşgul ettiğini gördük. Karamollaoğlu açıklamasının alt metninde herkesin oyu kendisine diyor. Parlamentoya girme hedefi arayışıyla, cumhurbaşkanı arayışı birlikte yürüyecek gibi gözükse de, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura bırakma durumunu görüyoruz.
Nebi Miş
KARAMOLLAOĞLU'NA YENİ KİMLİK KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI
Özellikle muhafazakar gelenekten gelen seçmenlerin oy verme davranışa baktığımız zaman, bloklar arası oy geçişi zordur. 2018 seçimlerinden itibaren muhalafet bu geleneği muğlaklaştırmak istiyor. Özellikle Karamollaoğlu'nun belediye başkanlığından itibaren sol kesime söylediklerini biliyoruz. 2018'den itibaren, bloklar arası oy geçişini oluşturmak için Karamollaoğlu'na yeni bir kimlik kazandırılmaya çalışıldı.
Türkiye'de yeni bir seçim düzenlemesi yapıldı. Artık gelinen süreçte küçük partiler masalarda ittifak için bulunacak. Siz büyük beklentilerle parti kurmuşsunuz ama yüzde 1 oy oranıyla siyasette var olmaya çalışıyorsunuz. Bunu Karamollaoğlu da söylemişti. Biz AK Parti'den büyük kopuşlar olur demiştik ama bu olmadı dedi.
3. İTTİFAK KOLAY OLUŞTURULAMAZ
Bu çerçeveden 3. İttifakın kimlerden olacağı konusunda çok tartışmalar olacak. Ben bu ittifakın da kolay oluşturulabileceğini düşünmüyorum. Muhalefet bugüne kadar siyaset oluşturabilseydi bugün bunlar yaşanmazdı.
Okan Müderrisoğlu
Deyim yerindeyse Karamollaoğlu bugün işaret fişeğini ateşlemiş oldu. İçerisinde HDP'nin bulunduğu bir blok, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin oluşturacağı bir başka blok da olabilir. DEVA Partisi, Gelecek ve HDP arasındaki iş birlikleri de görebiliriz. Açık ittifaklar kadar, kamuoyundan saklanan isim transferleri de bizi bekliyor. Önümüzdeki dönem parlamentoda olmak için bunları yapacaklar.
İTTİFAK DİZİLERİ İLE KARŞILAŞACAĞIZ
Hayatı CHP ideolojisi ile mücadele etmek için geçtiğini söyleyen Davutoğlu'nun CHP'nin adayı olmasını düşünebilir misiniz? Düne kadar adı İYİ Parti'yle anılmayanların bugün İYİ Parti listelerine girmesi de İYİ Partilileri rahatsız eder. Bu demek oluyor ki yeni ittifak dizileriyle karşılaşacağız.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ NASILSA ERDOĞAN KAZANACAK DİYORLAR
Cumhurbaşkanlığı seçimini biraz daha arka plana itmeye, parlamantoda çoğunluğu elde ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi nasılsa kazanacağını düşünerek, farklı bir zeminde mücadeleyi oluşturuyorlar.
Nebi Miş
CUMHURBAŞKANI ADAYINI KOLAY BELİRLEYEMEZLER
Muhaefet cmuhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde epey tartışmaya devam edecek. Muhalefette cumhurbaşkanlığı meselesinin kolay belirlenebileceğini zannetmiyorum.