6'lı masa dağılıyor mu? Karamollaoğlu'ndan 3. ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklamayla 6'lı masadaki ilk çatlak gelmiş oldu. İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Partisi'nin oluşturduğu ittifak için, Karamollaoğlu: "Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Üçüncü bir ittifak kurulabilir" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun bu sözlerini A Haber'de SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.