Video Yaşam 6'lı masa dağılıyor mu? Karamollaoğlu'ndan 3. ittifak açıklaması
6'lı masa dağılıyor mu? Karamollaoğlu'ndan 3. ittifak açıklaması

6'lı masa dağılıyor mu? Karamollaoğlu'ndan 3. ittifak açıklaması

14.04.2022 | 17:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

6’lı masa dağılıyor mu? Karamollaoğlu’ndan 3. ittifak açıklaması 21:33
6'lı masa dağılıyor mu? Karamollaoğlu'ndan 3. ittifak açıklaması 14.04.2022 | 17:00
İstanbul’da Şehit Mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı | Video 01:33
İstanbul’da Şehit Mezarlarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı | Video 14.04.2022 | 16:18
Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi | Video 01:12
Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi | Video 14.04.2022 | 15:47
Nisa Mihriban bebeğin annesine hazırlanan iddianame kabul edildi | Video 05:59
Nisa Mihriban bebeğin annesine hazırlanan iddianame kabul edildi | Video 14.04.2022 | 14:53
Adana’da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım 00:56
Adana'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: "Ucuz olduğu için toplu satın aldım" 14.04.2022 | 10:40
Aracın kapısını açıp sürücüyü tekme tokat böyle darp ettiler | Video 00:38
Aracın kapısını açıp sürücüyü tekme tokat böyle darp ettiler | Video 14.04.2022 | 14:29
Beyoğlu’nda 40 yolculu İETT otobüsü alev aldı | Video 02:14
Beyoğlu'nda 40 yolculu İETT otobüsü alev aldı | Video 14.04.2022 | 14:20
Bağcılar’da yol kesme kavgasından yeni görüntüler | Video 04:15
Bağcılar'da yol kesme kavgasından yeni görüntüler | Video 14.04.2022 | 13:53
Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 01:17
Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 14.04.2022 | 13:52
Yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi sürücü yaralandı | Video 00:26
Yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi sürücü yaralandı | Video 14.04.2022 | 13:45
Veterinerin klima motorunu çaldılar! 00:34
Veterinerin klima motorunu çaldılar! 14.04.2022 | 13:49
Kadınların videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı | Video 01:11
Kadınların videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı | Video 14.04.2022 | 13:33
SON DAKİKA! İstanbul’da çift katlı İETT otobüsünde yangın | Video 00:56
SON DAKİKA! İstanbul'da çift katlı İETT otobüsünde yangın | Video 14.04.2022 | 12:46
Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı | Video 00:20
Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı | Video 14.04.2022 | 11:14
Okula giden 10 yaşındaki çocuğa başıboş 8 köpek saldırdı, 80 dikiş atıldı | Video 04:41
Okula giden 10 yaşındaki çocuğa başıboş 8 köpek saldırdı, 80 dikiş atıldı | Video 14.04.2022 | 10:55
İstanbul’da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı | Video 01:04
İstanbul’da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı | Video 14.04.2022 | 10:55
Yüksekova’da sürü halinde ‘bayağı aynak’ kuşları görüntülendi | Video 03:41
Yüksekova'da sürü halinde ‘bayağı aynak’ kuşları görüntülendi | Video 14.04.2022 | 10:55
İstanbul’da kendisine çarpan otomobil sürücüsünü arkadaşıyla beraber döven şahıs kamerada 00:38
İstanbul'da kendisine çarpan otomobil sürücüsünü arkadaşıyla beraber döven şahıs kamerada 14.04.2022 | 10:39
Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü döven yaya tutuklandı | Video 00:38
Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü döven yaya tutuklandı | Video 14.04.2022 | 10:28
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti | Video 00:27
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti | Video 14.04.2022 | 10:28

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklamayla 6'lı masadaki ilk çatlak gelmiş oldu. İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Partisi'nin oluşturduğu ittifak için, Karamollaoğlu: "Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Üçüncü bir ittifak kurulabilir" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun bu sözlerini A Haber'de SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA