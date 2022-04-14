"Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz" demişti.. Mansur Yavaş'tan suya yüzde 80 zam

SABAH büyükşehir belediyelerinin suya yaptıkları zamları araştırdı. Buna göre Türkiye'de suyun en pahalı olduğu il Antalya. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde suyun metreküpünü 13.68 TL'den satılıyor. Antalya'yı Tekirdağ izliyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halka suyu 13.59 TL'den içiriyor. İzmir, Mersin, Ankara, Aydın, Muğla ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri de suya zam yaparken vicdanlı davranmayan belediyeler oldu.
VAN YÜZDE 7.34 İNDİRİM YAPTI
Van Büyükşehir Belediyesi ise suyu halka en ucuza götürün belediye. Vanlılar suyun metreküpünü 4.05 TL'den tüketiyor. Bunu nasıl başardıklarını SABAH'a anlatan Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'En az KDV indirimi kadar indirim bekliyoruz' çağrısı yaptı, biz de harekete geçtik. Suya indirimi meclise taşıdık. 1 Mart'tan itibaren suya yüzde 7.34 oranında indirim uyguladık" dedi.
YAVAŞ'IN İNDİRİM SÖZÜ HAVADA KALDI
Mansur Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da, iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" demişti. Yavaş, seçimlerinden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet artı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek" iddiasında bulunmuştu.
Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde açıklamada bulunmuş ve "Açlık sınırı altındaki ailelere ekmek, süt ve damacana su bedava olacak" iddiasında bulunmuştu. İmamoğlu bu açıklamayı yaptıktan 3 yıl sonra suya yüzde 49.9 zam yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN 'YÜZDE 7 İNDİRİM' TALİMATI VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Şubat'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda şu sözlerle indirim çağrısı yapmıştı:
Su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz ne şuyuz ne buyuz biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bu oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı, yüzde 7 indirim yapacağız suda dediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı 'Suya biz indirim getireceğiz', 'Ekmeğe indirim getireceğiz' diyorlardı.
Büyükşehir belediyelerinde suyun metreküp birim fiyatı
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