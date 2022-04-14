"Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz" demişti.. Mansur Yavaş'tan suya yüzde 80 zam





Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde açıklamada bulunmuş ve "Açlık sınırı altındaki ailelere ekmek, süt ve damacana su bedava olacak" iddiasında bulunmuştu. İmamoğlu bu açıklamayı yaptıktan 3 yıl sonra suya yüzde 49.9 zam yaptı.



BAŞKAN ERDOĞAN 'YÜZDE 7 İNDİRİM' TALİMATI VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Şubat'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda şu sözlerle indirim çağrısı yapmıştı:

Su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz ne şuyuz ne buyuz biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bu oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı, yüzde 7 indirim yapacağız suda dediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı 'Suya biz indirim getireceğiz', 'Ekmeğe indirim getireceğiz' diyorlardı.



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