Son dakika haberi | Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı: AK Partili ve MHP’li belediyeler su faturalarında indirime gitti

KONYA

Yunus Kurt (Garson): Belediyemiz, Cumhurbaşkanımızın talimatını bir kat daha artırıp yüzde 14 gibi bir indirim yaptı. Mutluyuz. Olması gereken de buydu. Bu indirimle faturalar biraz daha düşük gelecek. İnsanımızın cebinde biraz daha parası kalacak.

Göksel Poyrazpınar (İş merkezi bina görevlisi): Vatandaş olarak bu durum bizi mutlu etti. En azından bundan sonra faturalar biraz daha az gelecek. Bu da vatandaşın cebinde biraz daha para kalması anlamına geliyor.

DİYARBAKIR

Süleyman Peker (Kuru temizlemeci): İşimiz gereği su tüketimi fazla oluyor. Bu indirim bizi oldukça memnun etti. Faturalarımız düşük gelecek. Cumhurbaşkanımızdan aynı indirim müjdesini elektrikte de bekliyoruz.

Bircan Dolan (Ev hanımı): Su faturaları son aylarda yüksek geliyordu. Bu indirim biz ev kadınlarını da mutlu etti. Elektrik ve doğalgazda da indirim müjdesini bekliyorum.