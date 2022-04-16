Başak Cengiz’in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı: Göz göze ağlaştık

- "DEVLETİMİZİN YANIMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİK"

Baba Avni Cengiz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiddetle mücadeleye ilişkin, takdiri indirim ve getirilecek diğer düzenlemeler hakkında verdiği bilgilerin çok önemli ve umut verici olduğunu vurguladı.

Cengiz, "Devletimizin yanımızda olduğunu, yalnız olmadığımızı hissettik. Cumhurbaşkanımız, eşi Emine Erdoğan, oradaki Bakanlarımız tüm ailelerle tek tek ilgilendi. Çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı

Kadına şiddeti önlemede kararlıyız