Son dakika | Bursa’da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri

YOĞUN TERÖR SALDIRILARINDAN TERÖRLE ETKİN MÜCADELEYLE BUGÜNE GELİNDİ

Kuzeyimizde bir savaş var. Diğer yandan Türkiye'nin geleceğinin dizayn edilmesiyle ilgili son derece manipülatif hareketler karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle 15 Temmuz darbesi öncesinde bir terör kuşağına girmiştik. Hendek terörü de o dönemlerde yaşanmıştı. Sonrasında hem YPG-PKK hem de işbirlikçileri ve DEAŞ olmak üzere her türlü terör eyleminin altına imza atmıştı.