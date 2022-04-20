Cezaevi servisine bombalı saldırı! 1 şehit! Abdullah Ağar hain saldırıyı yorumladı | Video
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 07.30 sıralarında el yapımı patlayıcı ile terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda otobüs ağır hasar alırken, 1 infaz koruma memuru şehit oldu. Saldırı sırasında 4'ü ağır çok sayıda personel de yaralandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamanın elektrik direğinin dibine bırakılan bir EYP'nin patlatılması ile meydana geldiğini duyurdu. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Bursa'da yaşanan terör saldırısını A Haber'de yorumladı.