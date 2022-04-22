SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı’nda şehitlerimizin intikamı alındı! MSB duyurdu...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, öldürülen 45 teröristten ikisinin daha önce Mehmetçik'e kurşun sıkan Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu duyuruldu.
ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİ ÖLDÜRÜLDÜ!
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2'sinin yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi.
HAREKATTA AKINCI TİHA İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16'lar, ATAK'lar, SİHA'lar ve yerli mühimmatları kullandığı Pençe Kilit Harekatı'nda özel kuvvetler ve komandolar da karadan çıkarma yaptı. Mağaralar, barınaklar didik didik aranırken, teröristler tek tek imha ediliyor. Harekatta ilk kez Akıncı TİHA'da sahne alıyor.
TERÖRİSTBAŞI MURAT KARAYILAN PANİKLEDİ
Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti.
YERALTI SIĞINAKLARI BULUNDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seçkin birliklerinin katıldığı ve havadan SİHA, İHA ile ATAK helikopteri ve F-16 savaş uçaklarının destek verdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Zap ve Avaşin Vadisi'nde Türkiye sınırına yakın noktalardaki bazı bölgelerde teröristlerin günlerce kalabileceği şekilde yeraltı sığınakları bulundu.
Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekâtı'na ilişkin Irak resmi makamları tarafından yapılan açıklamalar ve temelden yoksun iddialardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Irak'a nota verildiğini açıkladı.