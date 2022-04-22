Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerimizin intikamı alındı! MSB duyurdu...
Giriş Tarihi: 22.4.2022 15:08 Son Güncelleme: 22.4.2022 15:32

SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerimizin intikamı alındı! MSB duyurdu...

SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı’nda şehitlerimizin intikamı alındı! MSB duyurdu...

Son dakika haberine göre; Pençe Kilit Harekatı ile 5 ay önce şehit edilen Mehmetçiklerin intikamı alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, öldürülen 45 teröristten ikisinin daha önce Mehmetçik'e kurşun sıkan Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu duyuruldu.

ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİ ÖLDÜRÜLDÜ!

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2'sinin yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi.

PENÇE KİLİT'TE 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Pençe Kilit Harekatı'nı değerlendirdi. Başkomutan Erdoğan, harekat ile PKK'nın son çırpınışlarını yaşadığını belirtti, 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

HAREKATTA AKINCI TİHA İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16'lar, ATAK'lar, SİHA'lar ve yerli mühimmatları kullandığı Pençe Kilit Harekatı'nda özel kuvvetler ve komandolar da karadan çıkarma yaptı. Mağaralar, barınaklar didik didik aranırken, teröristler tek tek imha ediliyor. Harekatta ilk kez Akıncı TİHA'da sahne alıyor.

PENÇE KİLİT HAREKATI İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

TERÖRİSTBAŞI MURAT KARAYILAN PANİKLEDİ

Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti.

YERALTI SIĞINAKLARI BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seçkin birliklerinin katıldığı ve havadan SİHA, İHA ile ATAK helikopteri ve F-16 savaş uçaklarının destek verdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Zap ve Avaşin Vadisi'nde Türkiye sınırına yakın noktalardaki bazı bölgelerde teröristlerin günlerce kalabileceği şekilde yeraltı sığınakları bulundu.

Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekâtı'na ilişkin Irak resmi makamları tarafından yapılan açıklamalar ve temelden yoksun iddialardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Irak'a nota verildiğini açıkladı.

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SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerimizin intikamı alındı! MSB duyurdu...
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