PKK’ya Pençe- Kilit darbesi: Operasyonda 45 terörist etkisiz hale getirildi! | Video

Son dakika haberine göre; Pençe Kilit Harekatı ile 5 ay önce şehit edilen Mehmetçiklerin intikamı alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu duyuruldu.