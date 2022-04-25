Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
Giriş Tarihi: 25.4.2022 22:45 Son Güncelleme: 25.4.2022 22:57

Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız

Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu’nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız

Son dakika haberleri: Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilim Kurulu'nun salı günü toplanacağını duyurdu. Bakan Koca, “Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı son dakika paylaşımında, Bilim Kurulu'nun salı günü toplanacağını duyurdu. Koca, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimzi günlerde Adıyaman'da gazetecilerin sorularını cevaplandırmıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 yıldır hayatımızın bir parçası olan maske kuralıyla ilgili olarak merak edilen soruya bir kez daha yanıt veren Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nı işaret etmişti.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika | Bakan Koca "Maske yasağı kalkacak mı?" sorusunu yanıtladı

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Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
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