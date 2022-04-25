Son dakika: Başkent EDAŞ’tan Kılıçdaroğlu’nun ’4 aydır elektrikleri kesik’ diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ YALANI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün akşam sosyal medya hesabından peş peşe attığı tweetler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintisi yalanını kamuoyuna duyurmuştu.

Dönmez ilk olarak, "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" ifadelerini kullandı.

Dönmez daha sonra ise, "Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri ile Kılıçdaroğlu'nun elektrik yalanını gözler önüne serdi.