Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti
Giriş Tarihi: 25.4.2022 21:55 Son Güncelleme: 25.4.2022 22:00

Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti

Son dakika: HDP’lileri yanına alan CHP’li Özgür Özel Başkan Erdoğan’ı tehdit etti

Son dakika... Gezi davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından CHP'li ve HDP'li vekiller kameralar karşısına geçerek skandal ifadeler kullandı. CHP'li Özgür Özel HDP'li vekilleri de yanına alarak "Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel'den kameralar önünde skandal sözler. Açık açık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

Gezi Parkı davasından yargılanan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Osman Kavala hakkında verilen kararın ardından HDP, TİP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı.

ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEHDİT!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı. Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

TANRIKULU HAKİMLERİ HEDEF GÖSTERDİ

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da iktidara gelmeleri durumunda bu kararı veren hakimlerin hesap vereceğini söyledi.

HDP YALNIZ BIRAKMADI!

CHP'li milletvekilleriyle birlikte TİP ve HDP'liler de adliye önündeydi. HDP'li Filiz Kerestecioğlu ise "Her alanda siyasi tutsaklara özgürlüğü sağlayacağız. Hiçbirinin suçları yoktur." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA