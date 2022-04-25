Son dakika: HDP’lileri yanına alan CHP’li Özgür Özel Başkan Erdoğan’ı tehdit etti

CHP'li Özgür Özel'den kameralar önünde skandal sözler. Açık açık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.
Gezi Parkı davasından yargılanan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Osman Kavala hakkında verilen kararın ardından HDP, TİP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı.
ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEHDİT!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı. Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.