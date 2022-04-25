Son dakika: HDP’lileri yanına alan CHP’li Özgür Özel Başkan Erdoğan’ı tehdit etti

HDP YALNIZ BIRAKMADI!

CHP'li milletvekilleriyle birlikte TİP ve HDP'liler de adliye önündeydi. HDP'li Filiz Kerestecioğlu ise "Her alanda siyasi tutsaklara özgürlüğü sağlayacağız. Hiçbirinin suçları yoktur." ifadelerini kullandı.