Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti | Video
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Son dakika... Gezi davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından CHP'li ve HDP'li vekiller kameralar karşısına geçerek skandal ifadeler kullandı. CHP'li Özgür Özel HDP'li vekilleri de yanına aldı ve "Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun." ifadelerini kullandı.