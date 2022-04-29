Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Pegasus çalışanlarının alkol sofrasındaki görüntüleri tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti
Giriş Tarihi: 29.4.2022 15:25 Son Güncelleme: 29.4.2022 15:25

SON DAKİKA: Pegasus çalışanlarının alkol sofrasındaki görüntüleri tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA: Pegasus çalışanlarının alkol sofrasındaki görüntüleri tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde bir grup Pegasus çalışanının sosyal medyada rakı sofrasında attığı fotoğraflar büyük tepki gördü. Konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı skandal paylaşımı yapan Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlattı.

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkenin gündemine oturdu. Paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Bir grup çalışanın içkili masa ve kadehleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşması büyük tepki gördü.

SKANDAL PAYLAŞIMA SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti. Savcılık, Pegasus çalışanları hakkında Kadir Gecesi'nde Pendik ilçesinde yapmış oldukları paylaşım nedeniyle 28 Nisan günü 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi.

Pegasus çalışanlarından tepki çeken paylaşım! Kadir Gecesi'nde 'Rabbim kabul etsin' diyerek alkollü alem fotoğrafı paylaştılar

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SON DAKİKA: Pegasus çalışanlarının alkol sofrasındaki görüntüleri tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti
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