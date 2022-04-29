Son dakika: İşte İBB’deki ihale soygunun perde arkası! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası o kişi mi?

GİZLİ EL TUNCAY YILMAZ MI?

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleleri kontrol ettiği ismin İmamoğlu ailesinin İnşaat ve Gayrimenkul şirketlerinin Genel müdürü olan Tuncay Yılmaz ile kontrol ettiği iddia edildi. Öyle ki soruşturmalara konu olan ihale alan şirketlerin sahipleriyle ayın zamanda İBB Spor Kulüpleri münasip üyesi ve İmamoğlu'nun kurucu üyesi olduğu Batı İstanbul Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz'ın sık ilişkileri dikkat çekti. Seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "BVA Reklam A.Ş." adlı şirkete belediye iştiraki Kültür A.Ş. tarafından toplam 395 milyon 100 bin lira tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi. Tuncay Yılmaz ile Murat Kapki'nin sıkı ilişkileri olduğu öne sürüldü. Yılmaz ile Kapki iddiaya göre, 2021 Ekim ayında Ankara ziyaretlerinde birlikte otelde kaldı. Ahmet Köksal ile de sıkı ilişkileri bulunan Yılmaz, aynı zaman da Ahmet Köksal'ın kardeşi Murat Köksal ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde aynı dönem eğitim gördü.