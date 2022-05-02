Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Rabbime hamd olsun, sabrettik. Bugün Çamlıca Camii'nde 25 bin kişiyle bayram namazını kıldık. Biliyorsunuz bizde bayramlar kardeşliğin bir simgesidir. Sevginin beraberliğin bir simgesidir. Bunu yaşamanın huzuru mutluluğu içerisindeyiz. Temennim odur ki inşallah milletimizin beraberliğine vesile olacaktır.

Bakın biz burada bayramı eda ettik. Ama şu anda silahlı kuvvetlerimizin en üst kademesi Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Ve bütün tugay komutanlarıyla beraber oldular. Ben de kendileriyle görüşmeleri yaptım.

Her yerde bu birlik beraberlik güçlenerek devam ediyor. Şu anda İçişleri bakanımız yine alanda, o da ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu vesileyle ben bu hassasiyeti yakalamak suretiyle, bu birliği beraberliği teyit eden tüm girişimleri mutlulukla takip ediyorum.

BARIŞ İÇİN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM

Bu hafta içi Ukrayna'daki barış için Putin ile görüşeceğim.

BAŞKAN ERDOĞAN CAMİDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Bugün sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Başkan Erdoğan namaz sonrası burada cemaate hitap etti.

Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamd olsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik.



Burada kardeşliğimizi teyid ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni iiçerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin.



İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz.



Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız..