Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'da kıldı. Başkan Erdoğan namaz sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ukrayna konusunda "Putin ile bu hafta bir görüşme gerçekleştireceğim. Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır." ifadelerini kullandı.