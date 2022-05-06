Atilla Taş’tan Canan Kaftancıoğlu’na olay sözler: Nefret ediyorum artık sizden…

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medya yapılanması sanığı şarkıcı Atilla Taş'ın yönetici olduğu Twitter space yayınına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuşmacı olarak konuk oldu. "Ümit Özdağ'ın SS'ya Meydan Okuması" başlıklı sohbet odasında konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz Turu'na gazetecileri davet etmesine geldi. İmamoğlu ile birlikte otobüste gazetecilerle birlikte fotoğraf çektirmesi konusu açılınca Atilla Taş, Nagehan Alçı'ya da konuyu getirdi.
"KENDİ TABANINIZI GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ"
Atilla Taş, Twitter sohbet odasında "Bana Nagehan'ı savunmayın Allah aşkına. (…) Ben sizin evrensel değerlerinizi kabul etmiyorum Canan Hanım. Ben hiçbir zaman böyle bir evrensel değer görmedim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bana sırt döndünüz. CHP olarak korkak bir partisiniz" dedi. Kaftancıoğlu ise "Olabilir" yanıtını verdi. Sözlerine devam eden Atilla Taş, "Korkaksınız, kendi tabanınızı görmezden geliyorsunuz" dedi.
"KENDİ İNSANLARINIZI ÜÇ TANE OY KAPACAĞIM DİYE, ATMADIĞINIZ TAKLA KALMADI"
Taş sözlerine şöyle devam etti: "Kendi insanlarınızı üç tane oy kapacağım diye, kapamayacaksınız, yapmadığınız, atmadığınız takla kalmadı. Biz çok yorgunuz artık sizden."
"BİZ PARAMIZLA SALON ALAMAZKEN, SİZ NAGEHAN'I OTOBÜSE ALIP BİR DE POZ VERDİRTİYORSUNUZ BAŞKANINIZA. NEFRET EDİYORUM ARTIK SİZDEN"
Taş daha sonra, "Siz beni kapınıza sokmuyorsunuz. Siz bana paramla cebimdeki parayla salon vermediniz be. Biz paramızla salon alamazken, siz Nagehan'ı otobüse alıp bir de poz verdirtiyorsunuz Başkanınıza. Nefret ediyorum artık sizden" ifadelerini kullandı.
"CHP KADAR NANKÖR, KENDİ TABANINA NANKÖR BİR PARTİ DAHA GÖRMEDİM"
Atilla Taş sözlerine şöyle devam etti: " 'Bir sene doluyuz' dediler. 'Gelecek sene verin' dedim gelecek sene de doluyuz dediler. Üç sene kim kiraladı bilmiyoruz. Bu nasıl bir çirkinliktir, bu nasıl bir korkaklıktır. CHP kadar nankör, kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim."
Atilla Taş’ın Nagehan Alçı isyanı: “Nefret ediyorum artık sizden! CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim” | Video
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda Doğu Karadeniz Turu düzenlemiş, ancak Karadeniz'deki mitingde umduğu ilgiyi ve kalabalığı bulamamıştı. Bu gezi İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir hamle girişimi olarak medyada tartışılmıştı. Tartışılan bir başka konu ise davet edilen gazeteciler olmuştu. İmamoğlu'nu ve gazetecileri taşıyan ve turda kullanılan otobüsün İBB'ye ait bir otobüs olması dikkat çekerken, otobüsün içinde çekilen fotoğraf karesinde Nagehan Alçı'nın olması sosyal medyada CHP'liler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.