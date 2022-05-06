Atilla Taş’tan Canan Kaftancıoğlu’na olay sözler: Nefret ediyorum artık sizden…

"KENDİ İNSANLARINIZI ÜÇ TANE OY KAPACAĞIM DİYE, ATMADIĞINIZ TAKLA KALMADI"

Taş sözlerine şöyle devam etti: "Kendi insanlarınızı üç tane oy kapacağım diye, kapamayacaksınız, yapmadığınız, atmadığınız takla kalmadı. Biz çok yorgunuz artık sizden."

"BİZ PARAMIZLA SALON ALAMAZKEN, SİZ NAGEHAN'I OTOBÜSE ALIP BİR DE POZ VERDİRTİYORSUNUZ BAŞKANINIZA. NEFRET EDİYORUM ARTIK SİZDEN"

Taş daha sonra, "Siz beni kapınıza sokmuyorsunuz. Siz bana paramla cebimdeki parayla salon vermediniz be. Biz paramızla salon alamazken, siz Nagehan'ı otobüse alıp bir de poz verdirtiyorsunuz Başkanınıza. Nefret ediyorum artık sizden" ifadelerini kullandı.