Atilla Taş’ın Nagehan Alçı isyanı: “Nefret ediyorum artık sizden! CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim” | Video

FETÖ medya yapılanması sanığı şarkıcı Atilla Taş, yönetici olduğu Twitter space yayınında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ve CHP’ye sert eleştirilerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son Karadeniz turunda otobüste gazetecilerle birlikte fotoğraf çektirmesi konusuna da değinen Taş, konuyu gazeteci Nagehan Alçı’ya da getirdi. Taş, Kaftancıoğlu'na şunları söyledi: “Korkaksınız, kendi tabanınızı görmezden geliyorsunuz. Kendi insanlarınızı üç tane oy kapacağım diye atmadığınız takla kalmadı. Biz çok yorgunuz artık sizden. Siz beni kapınıza sokmuyorsunuz. Siz bana paramla cebimdeki parayla salon vermediniz be. Biz paramızla salon alamazken, siz Nagehan’ı otobüse alıp bir de poz verdirtiyorsunuz Başkanınıza. Nefret ediyorum artık sizden. (…) CHP kadar nankör, kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim."

FETÖ medya yapılanması sanığı şarkıcı Atilla Taş, yönetici olduğu Twitter space yayınında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ve CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son Karadeniz turunda otobüste gazetecilerle birlikte fotoğraf çektirmesi konusuna da değinen Taş, konuyu gazeteci Nagehan Alçı'ya da getirdi. Taş, Kaftancıoğlu'na şunları söyledi: "Korkaksınız, kendi tabanınızı görmezden geliyorsunuz. Kendi insanlarınızı üç tane oy kapacağım diye atmadığınız takla kalmadı. Biz çok yorgunuz artık sizden. Siz beni kapınıza sokmuyorsunuz. Siz bana paramla cebimdeki parayla salon vermediniz be. Biz paramızla salon alamazken, siz Nagehan'ı otobüse alıp bir de poz verdirtiyorsunuz Başkanınıza. Nefret ediyorum artık sizden. (…) CHP kadar nankör, kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim."