Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’dan ’fonlama’ itirafı!

Medyascope Tv'nin ABD tarafından fonlandığı daha önce ortaya çıkarken, Ümit Özdağ'ın, Ruşen Çakır'a konuk olduğu bir programdaki kahkahalı diyalogların fonlamayı adeta itiraf eder nitelikte olduğu görüldü.

Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'ın fonlama itirafı "Sayende!" | Video

'FONLAR BENDEN GELMİYOR, BAŞKA YERDEN GELİYOR'

Videoda; Ümit Özdağ'ın programın stüdyosunu kastederek, "Yeri düzeltmişsiniz" demesine yanıt veren Ruşen Çakır, 'sayende' derken Özdağ da ardından 'fonlar benden gelmiyor. fonlar başka yerden geliyor' karşılığını veriyor.