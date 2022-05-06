Video Haber Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’ın fonlama itirafı "Sayende!" | Video
Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’ın fonlama itirafı

Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’ın fonlama itirafı "Sayende!" | Video

06.05.2022 | 08:53

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Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope TV'nin ABD merkezli bir vakıf tarafından 500 bin dolardan fazla fonlandığı ortaya çıkmıştı. Ruşen Çakır'a konuk olan Ümit Özdağ nasıl fonlandıklarını adeta itiraf etti.

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Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope TV'nin ABD merkezli bir vakıf tarafından 500 bin dolardan fazla fonlandığı ortaya çıkmıştı. Ruşen Çakır'a konuk olan Ümit Özdağ nasıl fonlandıklarını adeta itiraf etti.

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