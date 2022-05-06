Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’ın fonlama itirafı "Sayende!" | Video

Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope TV'nin ABD merkezli bir vakıf tarafından 500 bin dolardan fazla fonlandığı ortaya çıkmıştı. Ruşen Çakır'a konuk olan Ümit Özdağ nasıl fonlandıklarını adeta itiraf etti.

Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope TV'nin ABD merkezli bir vakıf tarafından 500 bin dolardan fazla fonlandığı ortaya çıkmıştı. Ruşen Çakır'a konuk olan Ümit Özdağ nasıl fonlandıklarını adeta itiraf etti.