Ümit Özdağ’ın yalana inandırma stratejisi! ’Ayda petrol var’ oyunu...

"İNSANLARIN BİR YALANA İNANMALARINI İSTERSENİZ..."

Özdağ, insanların bir yalana inanmalarını sağlamanın yolunu 'Ayda petrol var' yalanı üzerinden şu örnekle anlatıyor:

Ay'da petrol bulunduğuna dair bir haber okursanız, bunun derhal yalan olduğunu düşünebilirsiniz, ki doğru düşünüyorsunuz demektir. Çünkü petrolün oluşması için bitkilerin fosilleşmesi gerekir. Ay'da ise bitki yoktur ve olmamıştır. Öyle ise Ay'da petrol olmaz. Bu çok açık bir gerçekken siz eğer insanların "Ay'da petrol olduğuna" inanmalarını sağlamak isterseniz, yine de bunu yapabilirsiniz. Bunun için gereken doğru teknikleri kullanmanız yeter. Önce bazı uzmanları Ay hakkında bildiklerimizin yeterli olmadığını, Ay'daki doğal kaynakların dünyada ki doğal kaynak sıkıntısı için bir çare olabileceği konusunda makaleler yazarlar. Bu makaleler gazetelerde haber yapılır.

ÖN PROPAGANDA

Özdağ, anlatımında ön propagandanın çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Ön propagandanın nasıl yapılacğaını ise aynı örneğin devamında şu sözlerle anlatıyor:

Sonra Ay'daki doğal kaynaklada ilgili sempozyumlar düzenlenir ve böylece kamuoyunun kafasında Ay-doğal kaynaklar ikilisi konusunda bir zihinsel hazırlık bir aşamaya taşınmış olur. Bu döneme "ön propaganda dönemi" diyebiliriz. Bu dönem gerçekleştirdikten sonra ikinci aşamaya geçilir ve ikinci aşamada sanayideki gelişmenin dünyanın her yerine yayılması sonucunda petrol kaynaklarının küresel talebi karşılamadığı doğrultusunda yayınlar ve televizyon konuşmaları yapılırken, makaleler yapılır, yazılır, röportajlar yapılırken Ay'da petrol bulunması ihtimali olduğu tartışmaları kamuoyuna yoğun bir şekilde taşınmaya başlanır. Bu süreçte özellikle "Ay'da petrol olamaz" diyen bilim adamları ve politikacıların görüşlerinin yetersiz, bilimsel değil ve ilerlemenin karşısında olduğu şeklinde kamuoyuna bir intiba verilmesi gerekir.

Aynı süreçte değişik basın, yayın organlarında ay yüzeyinde petrol benzeri bir maddenin bulunduğuna dair düzenli olarak da haberler yayınlanmasında fayda vardır. Kamuoyu bu süre içerisinde Ay'da petrol görüşüne daha fazla alışacaktır. Bu süreçte yine bazı bilim adamlarına aydaki petrolü araştırmaları için geniş mali kaynaklar oluşturulur. Bu bilim adamlarının yaptıkları ayda petrol olduğuna dair ihtiyatlı ve ihtiyatsız açıklamalar basında abartılı şekilde yer almalıdır. Hatta "Ay'da Petrolü Sevenler Derneği" diye bir dernek kurulabilir, t-shirt'ler yapılabilir, sevilen bazı markalar ile "Ay'da petrol var" görüşü bir araya getirilebilir. "Ay'da petrol olduğu" görüşünün ders kitaplarına konulması için de artık baskıların yapılmasına başlanılabilir.