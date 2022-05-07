Ümit Özdağ'ın yalana inandırma stratejisi! 'Ayda petrol var' oyunu... | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın | Video 06.05.2022 | 22:56
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Tarsus'ta sulama kanalına düşen otomobili itfaiye ekipleri kurtardı | Video 06.05.2022 | 22:39
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Videoya alıp paylaşmıştı... Gözaltına alındı... | Video 06.05.2022 | 20:53
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Son beş günde iki bin 117 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.05.2022 | 20:10
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Son dakika: Küba'da tarihi otelde patlama! Otel binası çöktü | Video 06.05.2022 | 20:01
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Madrid’de patlama: 17 yaralı | Video 06.05.2022 | 18:29
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Son Dakika: Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Yaralılar var | Video 06.05.2022 | 11:13
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Binali Yıldırım’ın esprili ‘aksakallı’ anlatımı kahkahaya boğdu | Video 06.05.2022 | 10:39
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Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’ın fonlama itirafı "Sayende!" | Video 06.05.2022 | 08:53
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Cadde ortasında çarpışan otomobiller işyerine girdi 3 yaralı | Video 06.05.2022 | 00:59
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar üzerinden yaptığı provokatif paylaşımlarla kaos çıkartacak adımlar atıyor. Özdağ, birçok yanıltıcı görüntü ve veriyi bugüne kadar paylaşırken, bunları da kitlelere empoze etmek için dikkat çeken adımlar attı. Özdağ'ın gerçek olmayan konularda bile kitleleri harekete geçirmek için izlediği strateji daha önce yaptığı bir sunumla ortaya çıktı. Özdağ, 'Ay'da petrol var' tezi üzerinden insanların bir yalanın peşinden nasıl sürükleneceğinin detaylarını anlatan Özdağ, bunun bir istihbarat teorisi olduğunu vurguluyor.