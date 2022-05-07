Ümit Özdağ'ın yalana inandırma stratejisi! 'Ayda petrol var' oyunu... | Video

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar üzerinden yaptığı provokatif paylaşımlarla kaos çıkartacak adımlar atıyor. Özdağ, birçok yanıltıcı görüntü ve veriyi bugüne kadar paylaşırken, bunları da kitlelere empoze etmek için dikkat çeken adımlar attı. Özdağ'ın gerçek olmayan konularda bile kitleleri harekete geçirmek için izlediği strateji daha önce yaptığı bir sunumla ortaya çıktı. Özdağ, 'Ay'da petrol var' tezi üzerinden insanların bir yalanın peşinden nasıl sürükleneceğinin detaylarını anlatan Özdağ, bunun bir istihbarat teorisi olduğunu vurguluyor.