SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP’nin gizli büyükelçi görüşmesi ile ilgili çarpıcı açıklama: Bunları konuştunuz...

Aydın'daki Adnan Menderes Müzesi'nde düzenlenen "Demokrasiye Geçişin 72. Yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi" konulu foruma katılan Soylu, Adnan Menderes döneminde üniversitelerin, barajların, köprülerin, yolların yapıldığını, uluslararası paktlar oluşturulmaya çalışıldığını, bugün de aynılarının Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılmaya devam edildiğini anlattı.

Bu milletin değerlerini altüst etmeye, kimliğini değiştirmeye çalışanlarla mücadelenin de sürdüğünü vurgulayan Soylu, 28 Şubat'ta sarf edilen "bin yıl hedefinin", bu topraklarda bin yıldır yaşayan milletin kimliğini değiştirmekle ilgili olduğunu söyledi.

"Bin yıldır değiştirmek istiyorlar, 'biz sizi beğenmiyoruz' diyorlar. Çünkü biz batının bize giydirdiği elbiseye girmedik bugüne kadar" diyen Soylu, bugünlerde büyükelçilerin hareketli olmasının da bununla bağlantılı olduğunu ifade etti.