Video Haber Bakan Soylu'dan CHP'ye sert sözler "Ne demokrasiye ne bu vatana saygınız var" | Video
Bakan Soylu'dan CHP'ye sert sözler

Bakan Soylu'dan CHP'ye sert sözler "Ne demokrasiye ne bu vatana saygınız var" | Video

11.05.2022 | 15:13

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İçişleri Bakanı Soylu, Demokrasiye Geçiş ve Adnan Menderes konulu toplantıda konuştu. Bakan Soylu ""Ben bir şey söyledim; 'siz bir büyükelçiyi, birisine gönderdiniz' dedim. 'Ben göndermedim' desin Sayın Kılıçdaroğlu. Bir iddiayı daha ortaya koyuyorum. Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim, Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız. 'Tayyip Erdoğan, bunu niye bu ülkeye gönderdi' diye dedikodusunu yaptınız. İlk cumhurbaşkanı seçilenin 2 veya 3 yıl gideceğini, ardından yeni cumhurbaşkanı seçmek zorunda olunduğunu konuştunuz. Daha söyleyeyim, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonuçlarının Türkiye'nin seçimini nasıl etkileyeceğini değerlendirdiniz. Daha ötesini söyleyeyim, sözde Millet İttifakı içindeki bütün ayrıntıları, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu nereye oturttuğunuzu, HDP'den nasıl oy devşirileceğini...Hiçbir hassasiyetiniz yok. Allahtan bu ülkede CHP içerisinde de bu vatana ihanet edenlere karşı içi cızlayan ve bunları nerede konuşulmuşsa oradan nakleden insanlar var da bunlar bir vesileyle ihaneti vataniye olabilecek bir tabloyu ortaya koyabiliyorlar. Sizin ne demokrasiye ne vatana ne ortaya koyduğunuz masaya saygınız olmadığını, biraz daha konuşurlarsa daha ötesini söyleyerek ortaya koyacağım." açıklamalarında bulundu.

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