Son dakika: İlber Ortaylı’dan muhalefete mesaj! ’Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?’

"SIĞINMACILARI NE ATALIM, NE DE HEPSİNİ TUTALIM"



Burada Suriyelilerin kaçı nasıl gider? Ne bunları atalım ne bunların hepsini tutalım. Çok mühim sorunlar. Türkiye'de toprak ve mesken satılamaz ecnebi tebaaya. Mesken bunalımı yaratacak bir imkan verilemez. İktisadi bir hareket için bu yapılabilir. Sahillerin korunması gereklidir.



Nüfusun entegrasyonundan söz edemeyiz. Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var yaşlanıyoruz. Bizi kültürel azınlıklarımız koruyacak.



Afganlar olmasın diyenler var? Senin bağında bahçende meyveyi kim toplayacak Hayvanlara kim bakacak?