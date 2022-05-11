İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?' | Video
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Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son dönemde Türkiye'de sığınmacıları hedef alan ırkçı yaklaşımlar ve oluşturulmaya çalışılan nefret iklimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'de Melih Altınok'un moderatörlüğündeki Sebep Sonuç programına katılan Prof. Dr. Ortaylı "Hepsini atalım diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım." ifadelerini kullandı.